Нинова: Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите

© Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите. Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова във Фейсбук днес.



"Първоначалните данни: вдигане на осигуровките за пенсия, вероятно и на здравните осигуровки — удар едновременно по работещите хора и по бизнеса, най-вече по малкия и средния.



Минималната заплата вече няма да бъде 50% от средната, а по-ниска. Това ощетява над 400 000 работници. Това е тежко нарушение на Кодекса на труда и на европейските правила.



Майчинството за втората година се замразява — това е антидемографска политика.



Ще има още неприятни изненади", пише още тя.



"Очаквано е: това неграмотно и крадливо правителство и мнозинство не могат да гарантират развитие на икономиката, социална държава и перспектива за България", така завършва публикацията си Нинова.