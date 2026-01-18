ЗАРЕЖДАНЕ...
Нина Николина: Фолклорът е нашето спасение във времето на криза на идентичността
Тя посочи, че народната музика не е просто музикален жанр, а важен културен код, който помага на хората да се свържат със своите корени и да разпознаят своето място в света. Според нея, фолклорът е нещо много повече от музейни експонати или патриотични викове, а живо послание, което носи дълбока стойност и актуалност. "Във времето на криза на идентичността, когато не знаем кои сме, фолклорът е нашето спасение", сподели Нина.
По думите ѝ народните песни са не само културно наследство, но и средство за социална връзка и израз на национална идентичност. Именно в моменти на исторически и социални кризи народната песен носи послания, които могат да помогнат на хората да намерят силата си. "В България ние често не ценим достатъчно собствените си традиции, но когато виждаме как те завладяват света, тогава осъзнаваме колко ценни са те. Тази музика има една сила, която не можем да подценяваме", добави Нина.
