Николай Вълканов за еврото: Икономиката не се е променила, нито пенсиите, нито заплатите
Той отправи благодарност към касиерите за работата им през трудния месец януари и ги определи като "едни от героите на този месец".
"Нека да не подценяваме също така и всички тези професионалисти, които работят в логистиката, които работят в инкасо фирмите, които работят в БНБ и във всичките клонове на банките, защото всички тези хора работеха денонощно", подчерта специалистът пред Bulgaria ON AIR.
"Имаше наплив на граждани, които искаха да разплащат продукти на ниска стойност с големи банкноти. Именно там започна и напрежението на моменти и тези единични сигнали, които показваха, че има все пак някакви дребни колизии в търговската мрежа", каза още изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия.
Вълканов обобщи влизането на България в Еврозоната като нормален преход.
"Нито някой обедня, нито някой забогатя, нито нещо, кой знае какво се случи. Като изключите тези допълнителни усилия, които се получават на първа линия, всичко върви по каналния си ред. Икономиката не се е променила, разплащанията не са се променили, нито пенсиите, нито заплатите, нито цените в магазина са се променили", анализира Вълканов първия месец на еврото в България.
