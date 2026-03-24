Нови данни сочат, че последните 11 години са най-топлите, откакто се правят измервания. Това каза синоптикът Николай Василковски в ефира на NOVA NEWS."Има цикличност в климата на Земята, но въпреки това кривата на глобалното затопляне – отклонението от приетата за норма средната стойност на глобалната температура – през последните 3-4 години ясно се откроява", добави той.Той обясни, че ефектът от глобалното затопляне се изразява в температурните аномалии.