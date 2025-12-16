Николай Василев в предаването "България, Европа и светът" на Радио ФОКУС.
По думите му удължителният бюджет, който мина на първо четене в Ресорна комисия, е като "слагане на резервна гума" и е временно решение. "Смятам, че ние се нуждаем от бюджетен обрат, който да ни върне на релсите, където бяхме през предишните 25 години", допълни той.
"За мен по-правилна бюджетна политика от по-реформаторско правителство, която да прилича на бюджетите между 1997 и 2020 година горе-долу, би била следната: държавата да харчи под 40% от БВП и да има бюджетен излишък, и да стартира много реформи, каквито не е стартирала вече не знам от кое десетилетие", коментира бившият вицепремиер.
Според Николай Василев положителното в удължителния бюджет е, че ще се харчи по-малко. "С удължителния бюджет ще повторим 2025 година, която беше щедра и прахосническа. Тоест държавата със стотина милиарда лева на година няма да умре от глад. Преди 5 години беше 42 милиарда лева, а сега е над 100", каза той.
"Не чувам нито една партия да говори за някакви реформи. Има малко такива и когато някои от тях бяха в някаква конфигурация на власт в последните години, дори не започнаха и не планираха нещо. Те просто говорят когато са в опозиция и не свършват нищо когато са на власт. За мен тази тенденция започна от първото служебно правителство на сегашния президент в пролетта на 2021 година, когато единствените съществителни и глаголи, които политическата класа владее, са само раздаването на повече пари от държавния бюджет", подчерта Василев.
