Означават две неща - първото е, че бюджетът е в много лошо състояние, което всички знаем. Тоест има бюджет само за зимните месеци, дори при удължителен бюджет - без нови разходи - и дори тогава сме на дефицит от около милиард и половина евро. Представяте ли си какво ще стане, ако дойде ново правителство, което тепърва започне активно да харчи? Тоест бюджетът е зле. А второто е, че сегашното служебно правителство ще бъде поредното, което няма намерение да предприеме реални действия. Това аяви бившият вицепремиер и министър на икономиката, транспорта и държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в ефира на Радио ФОКУС в предаването "България, Европа и светът на фокус".

Думите на Василев идват на фона на изказването на служебния финансов министър Георги Клисурски, че "бюджетът е на автопилот".

Бившият вицепремиер направи и предложение как могат да бъдат намалени разходите в бюджета:

"Могат да се намалят първо неефективните щатни бройки в цялата система на публичния сектор. Второ - могат да се съкратят реални позиции в публичния сектор. За това не е нужен закон - правителството може да го направи. Но трябва да е правителство, което е реформаторско и иска да постигне резултати. Ако просто констатира и казва, че държавата е на автопилот - тогава не са ни нужни пилоти", каза той.

Василев коментира и данните, изнесени от Министерството на финансите, че България има рекорден бюджетен дефицит за първото тримесечие на 2026 г. - 1,5 млрд. евро, което е 1,2% от БВП.

"Аз не приемам формулата за 3%. Ако ви кажа, че всичко е наред, защото сме в бюджетен дефицит от 3% - не, нищо не е наред. Никога не съм приемал 3% като позитив. Това е все едно при футболен мач да смятаме, че щом резултатът е 0:3 и остане 0:3, значи сме спечелили златен медал - не е така. Аз не бих искал да губя всички мачове подред, както се очертава. За мен победата е бюджетен излишък", каза още той.

Според бившия вицепремиер България е можела да постигне такъв бюджетен излишък още преди седем години.

"Нямаме излишъци, защото ни управляват поколения популисти, които не искат да направят дори минимални реформи, а само харчат милиарди и трупат дългове за бъдещите поколения."

По отношение на думите на Клисурски, че правителството готви нов редовен бюджет в случай, че след изборите не успеят да създадат редовен кабинет, Василев заяви:

"Той изготви няколко неуспешни бюджета в края на миналата година. Всички бяха много слаби и не бяха приети. След това изготви удължителен бюджет, а сега щял да прави редовен. Но ако министърът не каже какво смята да прави с този редовен бюджет, това е все едно треньор да каже: "Ще направя отбор и ще изиграя един мач“. Има ли информация в това изречение? Министърът трябва да каже какви са намеренията му. Но тъй като сам признава, че е на автопилот, смятам, че няма намерение да направи нищо и най-вероятно няма да изготви реален редовен бюджет", каза той.

Чуйте още в аудиозаписа: