Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците, проблемът е в разходната част на бюджета

© Категорично няма нужда да се вдигат данъците. Данъчната събираемост е добра, приходите растат всяка година, дори изпреварващо. Проблемът е не в приходната част на бюджета, а в разходната. България не трябваше всяка година през последните 4 да увеличава лавинообразно разходите. За мен проблем в бюджета има само с разхищенията в разходната част. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият вицепремиер и министър на икономиката, на транспорта и на държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев.



По думите му преките данъци в България са доста ниски, едни от най-ниските в Европа, като и Данък общ доход или Плоския данък е от 10%, и Данък печалба за фирмите е от 10%, което според експерта е много силен стимул за бизнеса и за икономическа активност, както и за изсветляване на икономиката. "През всички години, когато се намаляваха преките данъци, данъчните приходи силно се увеличаваха,“ посочи той и обясни, че Плоският данък е едно прекрасно условие, но не е достатъчно, за да доведе други инвестиции. "Ако се махне Плоският данък, това ще е най-глупавата антиреформа, която веднага ще даде негативни резултати.“



Василев е категоричен, че са необходими реформи в разходната част на бюджета, като посочи примери с ненужно раздутата държавната администрация, увеличения брой на министерствата, както и необходимостта от включването на частния сектор в изграждането на публичната инфраструктура. "Като ни мързи да направим всякакви реформи и като нямаме знание и смелост, най-мързеливото е да събираме повече пари. Така като изгоним всички богати или бизнесмени, ще останем в държава, къде всички хора само ще искат да получават.“



В последните 4 години всяка година дефицитът става по-голям, разходите стават по-големи, а реформите са нулеви. "Ако продължаваме така, много бързо ще настигнем Румъния в проблемите, които имат с бюджета в момента. Ако още малко продължим, ще настигнем Франция, знаете там какъв бюджетен разпад има в момента. Ако още повече продължим, накрая ще настигнем и Гърция отпреди 15 години,“ предупреди икономистът и посочи, че сегашното управление се състои от популисти, които не правят реформи, искат просто да вземат парите, да раздават и да вземат пари назаем. "Необходими са промени и намаляване на разходите,“ категоричен е той.



"Изходът е да имаме реформаторски правителства, каквито сме нямали много отдавна и каквито не се задават на хоризонта. Не виждам в политическата класа никакво намерение за друга политика. Бих искал много повече хора, които вярват като мен, да се изказват и да са по-шумни, по-критични, но повечето хора си мълчат. Който разбира от тези неща, не може да се държи безразлично към хаоса, който се случва в момента. Когато някой ден стане грозно, ще бъде късно да се вземат нормални мерки,“ заключи Николай Василев.