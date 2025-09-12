Новини
Николай Попов: Животът и здравето на Марти и Христина струват по 50 000 лева
Автор: Елиза Дечева 10:45Коментари (2)111
©
Със семейството на Марти и Христина ни свързва не само общата съдба, но и общият застраховател. Да! Същият застраховател. АТВ-то, което прегази Здравкови, има полица именно там – при компанията с най-голям пазарен дял през 2024 г. Това съобщи днес във Facebook бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов. 

"Фокус" припомня, че в края на месец август Попов обяви, че той и майката на Сияна са получили общо 300 хил. лева обезщетение за смъртта на детето им. Той подчерта тогава, че сумата ще бъде дарена на болни деца. Освен това каза, че ще настоява обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подаде жалба срещу отказа за изплащането на останалите суми.

"Фокус" публикува сегашната негова публикация без редакция: 

Според "ДаллБогг: Живот и Здраве“ животът и здравето на Марти и Христина струват по 50 000 лв.

Да! 50 000 лв.!!! Не е грешка. Тази "оценка“ дойде след смъртта на Хриси. Писмото е с дата 09.09.2025 г.

Предстои “доплащане" за смъртта на Хриси…..

Това не е просто наглост – това е гавра!

“Ценоразписа" е 150000лв за загубен живот.

50000лв. за счупен череп и месец в кома.

Толкова платиха и на дядото на Сияна, че остана инвалид. Представяте ли си какви "обезщетения“ плащат, когато случаите не са публични? Колко хора с разбити съдби са били унизени и ограбени по този начин?

Ето така тази фирма държи ниски цени на полиците и печели пазарен дял – на гърба на жертвите и техните семейства.

Питам:

Къде е държавата?

За липса на гражданска отговорност глобата е 2000 лв., а за минаване на червено – 100 лв.

Кое е по-опасно?

Марти продължава да е е кома! Без промяна!

Къде е КФН и какво прави за хората?

Още по темата: общо новини по темата: 48
10.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






0
 
 
Въпросната застрахователна компания имаше офис, може още да го има, в Хирургиите.
+1
 
 
Ужасно! ДаллБогг са най-пропадналата, нагла и безчовечна застрахователна компания на пазара в България! Казвам ви от преки наблюдения, по-далече стойте от тези! А причинителя на катастрофата, полицейския син, трябва да е в панделата поне за едни 20 години, ако не и доживот!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
