ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Николай Попов: В експертизата са заложени "капани", които могат да обърнат делото
Тези негови думи, казани публично пред съда в Плевен, провокираха вещото лице професор Станимир Карапетков да заяви в "Лице в лице“ в петък, че не разбира защо е атакуван по този начин, след като експертизата не е в полза на обвиняемия и няма никакви нерегламентирани отношения с нито един юрист или магистрат.
Бащата на Сияна Николай Попов обаче настоява, че са заложени "капани“, които могат да обърнат делото.
Според Попов, вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков, е в близки отношения с един от адвокатите на обвиняемия шофьор и това поражда съмнение за конфликт на интереси.
В предаването "120 минути“ Николай Попов заяви, че макар експертизата официално да не е в полза на обвиняемия, в нея са заложени "капани“, които биха позволили защитата да поиска отвод на вещото лице и ново разследване.
"Професор Карапетков казва истината, че експертизата не е в полза на обвинението. Но забравя услужливо да спомене какви вратички е оставил вътре. Това може да съсипе делото“, коментира Попов.
Според него всичко е обмислено предварително.
"По тази експертиза водачът на камиона е извършил маневра с волана. Тази маневра е съществено важна, защото това е така неречената спасителна маневра. За да спаси себе си, това убива детето ми. И това е престъпление и то наказуамо. Никъде професор Карапетко, в своята експертиза, не е изследвало това. Напротив, казва, че ПТП-то е настъпило заради направилно използване на спирачния педал. Като по закон, вие сте длъжен при опасност, по най-бързия начин, безопасно да спрете. Има начертан, според мен, сценарий, по който Явор Нотев се явява не в самото начало, когато се изготвя експертизата до седмата фаза, а се явява в седмата фаза на трето-четвъртото заседание. Тоест се явява по-късно. Той винаги е бил зад делото и това го знам от ден едно. И явявайки се, той вече използва в конфликт на интереси“, обясни Попов.
Той представи и документи от Търговския регистър, според които проф. Карапетков и адвокат Явор Нотев са участвали заедно в сдружение.
"Публична тайна е, че те са особено близки. Когато говоря това, знам, че рискувам делото да се срине, но някой трябва да каже истината“, добави Попов.
"Това ще е най-големият скандал в съдебната система“.
Попов обяви, че смята случая за част от по-голям проблем – липсата на контрол върху вещите лица.
"Имаме камара на нотариусите, имаме камара на частните съдебни изпълнители, но няма закон, който да урежда дейността на вещите лица. Това позволява на отделни хора да се превръщат във "властелини“ на правосъдието“, каза той.
Той дори предложи и двамата с професор Карапетков да се подложат на детектор на лъжата, за да докажат кой казва истината.
"Моята цел не е да вкарам някого в затвора, а децата да не умират по пътищата и промяна в системата. Това дело няма да ми върне детето“, заяви бащата на Сияна.
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава, но напрежението около него вече излиза извън съдебната зала.
За едни – това е борба за истина и морал, за други – удар по доверието в експертността и съдебната система.
"Аз не съм жертва – аз съм човек, който иска нещо да промени“, заяви бащата на Сияна - Николай Попов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 174
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: