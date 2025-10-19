Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Николай Попов: В експертизата са заложени "капани", които могат да обърнат делото
Автор: ИА Фокус 18:33Коментари (0)100
© bTV
През седмицата Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, се усъмни в решаващата автотехническа експертиза. Според него, вещото лице по делото е свързано с един от адвокатите на обвиняемия, а следственият експеримент е направен с празен камион.

Тези негови думи, казани публично пред съда в Плевен, провокираха вещото лице професор Станимир Карапетков да заяви в "Лице в лице“ в петък, че не разбира защо е атакуван по този начин, след като експертизата не е в полза на обвиняемия и няма никакви нерегламентирани отношения с нито един юрист или магистрат.

Бащата на Сияна Николай Попов обаче настоява, че са заложени "капани“, които могат да обърнат делото.

Според Попов, вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков, е в близки отношения с един от адвокатите на обвиняемия шофьор и това поражда съмнение за конфликт на интереси.

В предаването "120 минути“ Николай Попов заяви, че макар експертизата официално да не е в полза на обвиняемия, в нея са заложени "капани“, които биха позволили защитата да поиска отвод на вещото лице и ново разследване.

"Професор Карапетков казва истината, че експертизата не е в полза на обвинението. Но забравя услужливо да спомене какви вратички е оставил вътре. Това може да съсипе делото“, коментира Попов.

Според него всичко е обмислено предварително.

"По тази експертиза водачът на камиона е извършил маневра с волана. Тази маневра е съществено важна, защото това е така неречената спасителна маневра. За да спаси себе си, това убива детето ми. И това е престъпление и то наказуамо. Никъде професор Карапетко, в своята експертиза, не е изследвало това. Напротив, казва, че ПТП-то е настъпило заради направилно използване на спирачния педал. Като по закон, вие сте длъжен при опасност, по най-бързия начин, безопасно да спрете. Има начертан, според мен, сценарий, по който Явор Нотев се явява не в самото начало, когато се изготвя експертизата до седмата фаза, а се явява в седмата фаза на трето-четвъртото заседание. Тоест се явява по-късно. Той винаги е бил зад делото и това го знам от ден едно. И явявайки се, той вече използва в конфликт на интереси“, обясни Попов.

Той представи и документи от Търговския регистър, според които проф. Карапетков и адвокат Явор Нотев са участвали заедно в сдружение.

"Публична тайна е, че те са особено близки. Когато говоря това, знам, че рискувам делото да се срине, но някой трябва да каже истината“, добави Попов.

"Това ще е най-големият скандал в съдебната система“. 

Попов обяви, че смята случая за част от по-голям проблем – липсата на контрол върху вещите лица.

"Имаме камара на нотариусите, имаме камара на частните съдебни изпълнители, но няма закон, който да урежда дейността на вещите лица. Това позволява на отделни хора да се превръщат във "властелини“ на правосъдието“, каза той.

Той дори предложи и двамата с професор Карапетков да се подложат на детектор на лъжата, за да докажат кой казва истината.

"Моята цел не е да вкарам някого в затвора, а децата да не умират по пътищата и промяна в системата. Това дело няма да ми върне детето“, заяви бащата на Сияна.

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава, но напрежението около него вече излиза извън съдебната зала.

За едни – това е борба за истина и морал, за други – удар по доверието в експертността и съдебната система.

"Аз не съм жертва – аз съм човек, който иска нещо да промени“, заяви бащата на Сияна - Николай Попов.


Още по темата: общо новини по темата: 174
17.10.2025 Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
17.10.2025 Поредно заседание по делото "Сияна", съпроводено с протест пред сградата на съда в Плевен
08.10.2025 Николай Попов: Не ме е страх - нито от политици, нито от мутри.
19.09.2025 Отложиха делото за смъртта на Сияна
19.09.2025 Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели
13.09.2025 Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Актуални теми
Обир в Лувъра
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: