"Да се изправим срещу убийците и садистите. Подкрепете ме в тази битка.Това е битката за справедливост за убитите ни деца. За нашето бъдеще.Подпишете петицията срещу корупцията в съда", пише бащата на Сияна Николай Попов по повод загиналото куче Мая, което беше премазано двукратно с лек автомобил."В България всеки може да убива деца, животни, да тормози възрастни хора без никакво наказание.Напротив убийците се освобождават от съда. Биват оправдавани и получват смешни присъди. Всичко това се случва с услужливото съдействие на българския съд. В лицето на председателя на ВКС Галина Захарова се сблъскахме в стена от бездушие и безотговорност.Решенията на този съд обслужват убийци и лихвари, но не и българските граждани", пише още той."Защо убиецът на Сияна я остави да умира, също както лекаря Ненад Цоневски прегази и остави в мъка да умира невинно животинче?Защото в нашето общество липсва всякаква форма на правосъдие и справедливост! Огромна заслуга за това има българския, безконтролен, независим съд", категоричен е той.