Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Автор: Емануела Вилизарова 11:24Коментари (1)75
© Facebook
Бащата на загиналата край Телиш Сияна Николай Попов отправи апел към МВнР в социалните мрежи днес. Става въпрос за български гражданин с ТЕЛК, отвлечен и мобилизиран насила в Украйна въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции.

Това се случва преди няколко дни в Украйна. Бащата на отвлеченото момче се е свързал с Николай Попов с молба за помощ. 

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.

"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.

А ето и какво гласи публикацията на почернения баща Николай Попов: 

Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.



Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.

Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.



Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.



Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.



Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?

Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!

Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.



Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.

Жалко.

Още по темата: общо новини по темата: 571
22.09.2025 »
22.09.2025 »
19.09.2025 »
15.09.2025 »
14.09.2025 »
14.09.2025 »
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Катастрофи в Кюстендилско
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: