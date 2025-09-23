ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Това се случва преди няколко дни в Украйна. Бащата на отвлеченото момче се е свързал с Николай Попов с молба за помощ.
Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за същия тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти. Депутатът настоява за незабавна реакция от страна на българския премиер Росен Желязков и Министерството на външните работи.
"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров“, заявява Таслаков.
А ето и какво гласи публикацията на почернения баща Николай Попов:
Това е Любомир Киров от Сандански – млад човек, български гражданин, с българска лична карта.
Майка му е украинка, и поради тази причина той е бил в Украйна.
Преди дни Любомир е отвлечен от улицата и насилствено изпратен към фронта.
Баща му се свърза с мен – моли за помощ, за да спаси детето си от сигурна смърт.
Любомир е инвалид – едната му ръка е силно увредена. Той няма никакъв шанс да оцелее в условията на фронта.
Малко ли български деца загиват всеки ден в нашата "война на пътя“, че днес трябва да плащаме и с българска кръв на фронта срещу Русия?
Апелирам към Министерството на външните работи да се намеси незабавно!
Тежко е да си българин днес. Ако Любомир имаше американски, немски или друг паспорт, украинските посланици в съответните държави отдавна щяха да бъдат привикани.
Но Любчо е българин. И днес за него трябва да се борим през Фейсбук.
Жалко.
