|Николай Попов: Настояваме парламентът да приеме закон за вещите лица!
"Тъй като проблемите на държавата се решават в парламента, заедно със сдружение "Ангели на пътя“ и ЕТЦП поискахме среща с парламентарно представените партии чрез официално писмо до тях", пише той във Фейсбук.
"Депутатите са избрани да служат на гражданите, а не обратното.
Настояваме категорично парламентът да приеме закон за вещите лица, който да въведе строги регулации върху тяхната дейност. Недопустими са практиките тип "Карапетков–Нотев“, при които вещи лица и адвокати решават кой ще лежи в затвора и кой – не. Това е чиста форма на тежка корупция, позволена с години от държавата", казва Николай Попов.
"Поискахме още парламентът да постигне консенсус за избор на нов Висш съдебен съвет и да реши въпроса със спорната легитимност на главния прокурор.
В момента десетки ключови дела са под заплаха от провал – включително делото "Сияна“, както и това на Марти и Христина, прегазени от АТВ", добавя той.
"Наложително е ясно разграничаване между “случаен" инцидент и “пътно убийство".
Днес наказателната репресия е насочена с пълна сила към цялото общество.
Ние не искаме в затворите да попадат невинни хора, нито да бъдат наказвани с максимална строгост тези, които са попаднали в наистина случайни, независещи от тях обстоятелства. За това с “Ангели на пътя" постигахме пълно единомислие.
Дали някой ще се отзове – предстои да видим. До тук всички са загрижени, но само на думи. А убийствата по пътищата продължават да се увеличават", категоречен е бащата.
