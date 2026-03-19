ЗАРЕЖДАНЕ...
Николай Николов: Започват да се появяват първите сигнали за затруднения в логистиката
© NOVA
"Напрежението се усеща, макар хората все още да не го показват явно. Ние го чувстваме, защото сме в постоянен контакт с клиентите. В рамките на по-малко от две седмици цените се повишиха с повече от 20-25%", каза председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов.
Без поскъпване на автобусните билети за Великден въпреки скока на горивата
Според Николов, освен ценовия натиск, започват да се появяват и първите сигнали за затруднения в логистиката.
"В базата на "Лукойл" в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставки към малките бензиностанции", заяви Николов в ефира на NOVA.
По думите му тези, които разполагат с финансови средства, вече са започнали да се презапасяват. "Всеки, който имаше възможност, зареди по-големи количества. Онези обаче, които нямат пари, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден", допълни той.
Николов предупреди, че евентуални държавни компенсации биха помогнали само на най-бедните, но няма да спрат верижното поскъпване на транспортните услуги и производството на стоки.
"Ако светът и Европа мълчат и не се вземат мерки за спиране на този конфликт, не виждам нищо положително, което може да се случи", обобщи председателят на сдружението.
Още по темата
/
Бойко Борисов за горивата: Каквито и мерки да се предлагат, те никога няма да бъдат достатъчно ефективни
18.03
Дацов: Таван на горивата и намаляване на ДДС, компенсации за домакинства и бизнес са по-скоро временни мерки
17.03
КРИБ: Всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, подкопаващи доверието в еврото
17.03
Транспортният бранш: Част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост
16.03
МФ: Министър Клисурски категорично не е казвал, че в близко време предстои ръст на цените на горивата с 20 или 25%
15.03
Още от категорията
/
Владимир Николов: Фактът, че се захващам с тази работа означава, че Радев е първият политик, който ми вдъхна достатъчно доверие
09:11
Енергийният министър: За 2025 г. печалбата на "Балкански поток" достига 560 млн. лева (286 млн. евро)
09:11
Бойко Рашков: Българинът може да разграничи политиците от политическите кресльовци, които нашумяха напоследък
18.03
Борисов: Коалиции се правят след изборите, всяка партия се явява сега с цялата си мощ и желание
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бойко Рашков: Българинът може да разграничи политиците от политич...
23:01 / 18.03.2026
Сеизмологът доц. Райкова: Магнитудът и интензивността на земетрес...
21:53 / 18.03.2026
Доц. Буруджиева: Има негативно движение в подкрепата за "Прогреси...
21:02 / 18.03.2026
Бойко Борисов за горивата: Каквито и мерки да се предлагат, те ни...
19:33 / 18.03.2026
Анастасов: Ще използваме всички законови средства, така че избори...
17:43 / 18.03.2026
Тодор Галев: В предизборната кампания дезинформацията ще се засил...
17:43 / 18.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.