Рязък скок в цените на горивата у нас само за последните десет дни. Заради войната в Близкия изток и напрежението между Израел и Иран бензинът и дизелът на колонките са поскъпнали значително. Ситуацията вече предизвиква сериозно безпокойство както сред търговците, така и сред потребителите."Напрежението се усеща, макар хората все още да не го показват явно. Ние го чувстваме, защото сме в постоянен контакт с клиентите. В рамките на по-малко от две седмици цените се повишиха с повече от 20-25%", каза председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов.Без поскъпване на автобусните билети за Великден въпреки скока на гориватаСпоред Николов, освен ценовия натиск, започват да се появяват и първите сигнали за затруднения в логистиката."В базата на "Лукойл" в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставки към малките бензиностанции", заяви Николов в ефира на NOVA.По думите му тези, които разполагат с финансови средства, вече са започнали да се презапасяват. "Всеки, който имаше възможност, зареди по-големи количества. Онези обаче, които нямат пари, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден", допълни той.Николов предупреди, че евентуални държавни компенсации биха помогнали само на най-бедните, но няма да спрат верижното поскъпване на транспортните услуги и производството на стоки."Ако светът и Европа мълчат и не се вземат мерки за спиране на този конфликт, не виждам нищо положително, което може да се случи", обобщи председателят на сдружението.