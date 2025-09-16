Новини
Николай Нанков с интересни факти по темата за парите в чували за АМ "Хемус"
Автор: Георги Кирилов 11:41Коментари (0)86
©
Бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков отново върна на дневен ред темата за изнесените с чували пари за АМ "Хемус".

Ето какво написа във Facebook Нанков:

Още нещо по темата с митичните чували за “Хемус". Отпуснете се, затворете очи и си представете. Мизансцен: Зала в президентството. Съветници и служебни министри на Върховния разединител на нацията обсъждат какво да правят със строителството на автомагистрала “Хемус", което са спрели. Проблемът е, че плочата с “чувалите" вече се е изтъркала и хората вече питат защо не се гради. Ситуацията започва да се обръща срещу тях.

Началник пита какво е оперативното положение.

Глас 1: Другарю, изнесли са авансите в чувалите уж, но нямаме доказателства. Ама много добре работи срещу ГЕРБ това. Много добре го измислихме.

Глас 2: Нищо, нека върви - хората много обичат такива приказки. Пък ние паралелно ще си работим с фирмата (и свързани с нея от същата група), която уж е била като Дядо Коледа - нарамила посред бял ден чували да изнася пари от банка.

Глас 3: Какво имаш предвид, другарю?

Глас 2: Ще индексираме потайно с няколко стотин милиона друг техен договор (този за Ботевград-Мездра) - 80% над първоначалната му стойност. Май малко нарушаваме ЗОП, който определя таван от 50%, ама всички толкова мразят ГЕРБ, че можем да правим каквото си искаме.

Глас 3: Браво! Това колко милиона са?

Глас 2: Близо 270 милиона.

Глас 3: Ухааа. И какво следва?

/Край на действието. Завесата пада./

P.S. Дали се е провел точно такъв разговор не зная. Но зная, че стойността на индексацията за друг обект на същата “лоша" фирма-доставчик на “Хемус", която уж беше изнесла парите в чували, наистина е тази - 270 милиона лева през 2022 г. От служебния министър на Радев. И като за капак - платили са й още над 470 млн. лв. за ремонти, по уж порочните договори на ГЕРБ за текущ ремонт и поддържане. Пак служебните министри на Радев. Nice, a?!

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
