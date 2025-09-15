ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Николай Нанков: Върховният разединител на нацията Румен Радев използва първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата
Това написа във Фейсбук председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.
Нанков уточнява, че строежът на автомагистрала "Хемус" ще струва двойно повече, но не заради политически причини, а поради чисто икономически фактори като посочва, че сметките за проекта са правени още през 2019 г., когато цените са били други, докато през 2025 г. те са значително по-високи. Затова и оскъпяването е напълно логично – както е очевидно за всеки, който пазарува и сравнява цените във времето.
"Важните въпроси по "Хемус" са други: след като авансите според Радев и компания са били проблем, защо регионалните му министри не изискаха направените съгласно буквата на закона обезпечения /гаранции и застраховки/? Защо не прекратиха "лошите инхауси"? А - напротив, индексираха ги с милиони. Защо оставиха изграденото да се руши, да се крадат кабели и железа, да се компрометират незамонолитени съоръжения и "незапечатани" трасета? Защо изобщо спряха строителството? Ще ви кажа защо - изцяло с политически аргументи. Но както винаги, фактурите на лъжите им дойдоха и за съжаление ще бъдат платени от българските граждани", завършва публикацията си Нанков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1531
|предишна страница [ 1/256 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Радина Червенова: Беше въпрос на време
12:39 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: