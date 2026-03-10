Рая Назарян от трибуната на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Рокадата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се наложи, след като досегашният министър Ангелина Бонева подаде оставка ''по здравословни причини''. С указ на президента Илияна Йотова оставката на Бонева бе приета, а на нейно място беше назначен досегашният заместник-министър на ведомството. Найденов положи клетва пред народните представители.
Днес извънредно заседание в парламента събра народните представители. Основната тема-повишението на цените на горивата и готовността на страната ни да се справи със ситуацията.
Ще бъдат изслушани служебният министър на финансите Георги Клисурски, особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов и още няколко ключови фигури свързани с енергийния сектор.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.