"Дълбоко съм обезпокоен от събитията, които се случиха от петък насам. Въоръжени членове на ХАМАС излизат от тунела в Рафах, а израелските удари,които трагично убиват и цивилни“, написа Младенов в публикация X.
Той посочи, че работи с Националния комитет за управление на Газа, за да се намери начин за избягване на бъдеща ескалация.
''Моят офис и аз работим в тясно сътрудничество, за да подкрепим Комитета и да намерим начини за предотвратяване на бъдещи инциденти. Ще се нуждаем от пълното сътрудничество на всички, за да направим това възможно'', обобщава върховният представител за Газа.
