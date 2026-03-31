Николай Младенов.
Според него то ще даде допълнителен тласък на българската отбранителна индустрия и ще създаде нови работни места и технологии в България.
"Важно е и за Украйна – надежден дългосрочен партньор в областта на отбраната и енергийната сигурност, включително потенциален газов коридор с до 10 милиарда кубика газ годишно. Такива споразумения укрепват икономиката и позициите на България в региона и дават на Украйна стабилна подкрепа за развитие. Солидарността и партньорството винаги носят ползи и за двете страни", каза още той.
ФОКУС припомня, че България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение на 30 март за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Наред с това България ще се присъедини към програмата PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна.
Заместник-началникът на президентския кабинет Игор Жовква подчерта, че споразумението затвърждава ясния ангажимент на София за продължаваща военна подкрепа за Украйна, включваща доставка на оръжия, оборудване и материали, критично оборудване от европейски, американски и украински производители, обучението на украински военнослужещи и други.
