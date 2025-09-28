ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Денков: Коцев и Терзиев са възможни опции за кандидат-президенти
Днес стана ясно, че Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на партията го преизбра с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати.
"Не е стоял въпросът да съм съпредседател на ПП. Имаме ясното съзнание, че сме в тежка битка, предстоят много важни месеци - приемане на бюджета и подготовката на президентските избори. Не искаме да създаваме вътрешнопартийно напрежение, затова се обединихме около фигура, която може да води - това е Асен Василев. Искаме да се фокусираме върху качеството на живот и затова са нужни конкурентна икономика, образование и здравеопазване. От 13 души в Изпълнителния съвет, трима са от предишния, а десет са нови. Единият от тях е Благомир Коцев, който от месеци е арестуван без основание", коментира депутатът пред NOVA.
Бившият премиер засегна и темата с предстоящия президентски вот. "Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат-президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция. Това си заслужава да се обсъди, защото той е почтен и добре подготвен, управляваше отлично града си дори без мнозинство за Общинския съвет. Софийският кмет Васил Терзиев също би могъл да бъде издигнат", смята Денков.
Относно делото "Коцев" той подчерта, че от европейските либерали от АЛДЕ не е поискана директна помощ, но им е била изпратена за ситуацията по ареста на варненския кмет. "Комисарят по правосъдие определи ситуацията като абсурдна и заявиха, че правосъдието не работи така. АЛДЕ поиска спиране на еврофондовете за България заради ареста на Коцев и това наистина може да доведе до замразяване на средства. Очевидно не изпълняваме изискванията за независимост на КПК. Ако показанията на Диан Иванов са взети под натиск, това трябва да бъде разследвано", подчерта Денков.
По темата със започнатото дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, Денков каза, че разследването показва, че се е видяло, че на ключови позиции се назначават хора, за които има компромати, за да могат да бъдат манипулирани. "Най-вероятно има индикация, че с нея има проблем, но разследването ще покаже дали това е истина", каза още той.
Николай Денков заяви, че е нужно партиите да се финансират легално. "В момента част от формациите получават средства по странен начин. Вчера излезе информация, че няколко политици от ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" имали по няколкостотин хиляди лева в брой. Защо някой ще държи толкова пари в себе си? Могат да се кажат измислени обяснения", отбеляза той.
Той коментира и среброто на волейболните национали. "Гласувахме електронно за секунди и после изгледахме финала на Световното. Поздравявам играчите, треньора и родителите. Беше изключителна емоция", посочи Денков.
