|Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
Това заяви акад. Николай Денков от "Продължаваме Промяната" по отношение на санкциите срещу "Лукойл" и заговори за дерогация.
"В Германия, защото предварително е свършена работа, получиха дерогация - именно, защото средствата остават в германското правителство - няма отношение към руските компания. За разлика обаче във Финландия над 400 бензиностанции стоят с табелка "Затворено, не продаване". Това, което се опитваме да разберем от управляващите, е дали има план. Единственото, което получаваме са бодряшките отговори, че до 31 декември гориво има", каза още Денков.
Денков увери, че не плаши никого с думите си, а правителството трябва да излезе пред обществото и да обясни как ще действа през следващите дни.
По отношение на оставката на Наталия Киселова и ротацията Денков каза:
"От театралното изпълнение на Борисов, все нещо трябваше да се случи. Това е единственото, което им се е видяло безопасно".
