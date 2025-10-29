Новини
Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
Автор: Марияна Стойчева 11:37Коментари (0)96
© Булфото
Искаме да знаем какъв е планът на правителството за действие. От собствен опит знам, че ако от вчера не е започнала работа, гориво на 1 януари 2026 година няма да има, а може би и преди това.

Това заяви акад. Николай Денков от "Продължаваме Промяната" по отношение на санкциите срещу "Лукойл" и заговори за дерогация. 

"В Германия, защото предварително е свършена работа, получиха дерогация - именно, защото средствата остават в германското правителство - няма отношение към руските компания. За разлика обаче във Финландия над 400 бензиностанции стоят с табелка "Затворено, не продаване". Това, което се опитваме да разберем от управляващите, е дали има план. Единственото, което получаваме са бодряшките отговори, че до 31 декември гориво има", каза още Денков. 

Денков увери, че не плаши никого с думите си, а правителството трябва да излезе пред обществото и да обясни как ще действа през следващите дни. 

По отношение на оставката на Наталия Киселова и ротацията Денков каза: 

"От театралното изпълнение на Борисов, все нещо трябваше да се случи. Това е единственото, което им се е видяло безопасно".


