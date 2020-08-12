Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Íèêîëàé Áàðåêîâ ïîêàçà "ìóñêóëèòå" ñè îò ìîðåòî
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:00 / 12.08.2020Êîìåíòàðè (44)24
© Ôåéñáóê
"Óìîïîìðà÷èòåëíà" ñïîðòíà ôîðìà äåìîíñòðèðà áèâøèÿò åâðîäåïóòàò Íèêîëàé Áàðåêîâ. Òîâà ñòàíà ÿñíî îò âèäåî, êîåòî ñàìèÿò òîé ïóáëèêóâà ïî-ðàíî äíåñ â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê, çàñíåòî êðàé Ñîçîïîë.

"Íå ìè ïîêàçâàé áèðåíîòî øêåìáå, àç ñúì ìíîãîäåòåí áàùà, äåáåë, ñìàçàí îò ïîëèòèêàòà. Íàçäðàâå íà âñè÷êè! Áúëãàðèÿ å óñïÿëà äà îòãëåäà ìíîãî êðàäöè, êîèòî íå ñà óñïåëè äà ÿ îãðàáÿò íàïúëíî", ðàçñúæäàâà Áàðåêîâ.

Êàê èçãëåæäàøå íåáåçèçâåñòíèÿò ïëîâäèâ÷àíèí - ìîæåòå äà ñè ïðèïîìíèòå òóê

"Äâà ïúòè õîäèõ íà áúëãàðñêî ìîðå ñ äåöàòà è õâàíàõìå ñòîìàøíè âèðóñè âñè÷êè îùå âòîðèÿ äåí", ïúê íàïèñà ïðåäè áëèçî åäíà ãîäèíà Áàðåêîâ îòíîâî âúâ Ôåéñáóê.





Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 89
12.08.2020 »
12.08.2020 »
12.08.2020 »
12.08.2020 »
11.08.2020 »
11.08.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/15 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Íå âèæäàì ìóñêóëè,íî öèöè çà 95 - á, å íàïðàâèë.
0
 
 
Åèèè òîçè ñå å óøèïàðèë êàêúâ áåøå à êàêúâ ñòàíà.Ïî ðàíî íå ìîæåøå äà ìó ñå âçåìå äóìàòà à ñåãà ìó çàïóøèõà óñòàòà òîçè óëèãîôðåí.
0
 
 
ß ñå õâàíè çà ïàëöèòå ïå*àë ìðúñåí!
0
 
 
Òî ïî - ãîëåìè îò Àðíîëä Øâàðöåíåãåð ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
0
 
 
Êàêâè ìóñêóëè êúäå ãè âèäÿõòå ïî ñêîðî ìè ïðèëè÷à íà äåáåë õàõàõàà
0
 
 
Åé ñòàâà åâðîäåïóòàò è ñè íàÿäåíè è òîé êàòî õîðàòà
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èçáîðè çà ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÏ
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ëÿòî 2020 ã.
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: