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|Íèêîëàé Áàðåêîâ ïîêàçà "ìóñêóëèòå" ñè îò ìîðåòî
"Íå ìè ïîêàçâàé áèðåíîòî øêåìáå, àç ñúì ìíîãîäåòåí áàùà, äåáåë, ñìàçàí îò ïîëèòèêàòà. Íàçäðàâå íà âñè÷êè! Áúëãàðèÿ å óñïÿëà äà îòãëåäà ìíîãî êðàäöè, êîèòî íå ñà óñïåëè äà ÿ îãðàáÿò íàïúëíî", ðàçñúæäàâà Áàðåêîâ.
Êàê èçãëåæäàøå íåáåçèçâåñòíèÿò ïëîâäèâ÷àíèí - ìîæåòå äà ñè ïðèïîìíèòå òóê
"Äâà ïúòè õîäèõ íà áúëãàðñêî ìîðå ñ äåöàòà è õâàíàõìå ñòîìàøíè âèðóñè âñè÷êè îùå âòîðèÿ äåí", ïúê íàïèñà ïðåäè áëèçî åäíà ãîäèíà Áàðåêîâ îòíîâî âúâ Ôåéñáóê.
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