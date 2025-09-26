Никола Газдов: Ние сме единствените, които не са изградили нито един ветропарк в последните 10 години

© NOVA NEWS Соларите и вятърните централи са естествено допълващи се системи, които могат да дават огромно количество енергия на страната, но вятърните паркове са изправени пред регулаторна стена, която доведе до липса на достатъчно капацитет и почти никакво развитие на сектора в България. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Асоциацията за производство, търговия и съхранение на електроенергия в България Никола Газдов.



Той коментира развитието на индустрията след като само преди дни бе отбелязана 20-тата годишните от създаването ѝ у нас. Оказва се, че макар през последните години соларните централи да се превърнаха в утвърден бизнес модел и страната да очаква присъединяването на огромни нови мощности, ситуацията с вятъра не е такава.



Вятърна енергия: Какъв е потенциалът на страната ни за изграждане на ветрогенератори



Ако преди 20 години тя е била "на нула" в България, то къде стои днес?



"Днес сме на ниво 0 плюс малко. Ние сме единствената страна в Централна и Източна Европа, която не е изградила нито един ветропарк в последните 10 години. Основната причина е регулаторната стена и изключително мощна дезинформационна кампания, която е част от хибридната война на Русия. Това е посочено и в доклади на НАТО", каза Газдов. По думите му, подобно разделение между солари и вятър има само в България.



"Разделението го има само в България. Причината да се развиват соларите у нас е тяхната изключително ниска цена. Преди 10 години имахме нужда от субсидии, за да се развие технологията, но днес те са най-евтини", посочи още Газдов. Общото мнение на хората днес е, че именно зелените енергийни мощности и Зелената сделка водят до деиндустриалиазацията на Европа, но така ли е наистина и какво прави самата индустрия?



"Именно индустрията е водеща в изграждането на ВЕИ мощности и това е така, защото те са евтини. Да, конвенционалната енергетика плаща много за въглеродни квоти, но не това е причината за развитие на ВЕИ. Да вземем предвид големите индустриални потребители у нас - защо изграждат собствени ВЕИ? Защото могат да смятат добре, не защото са зелени активисти. По този начин те получават евтин ток, от една страна, и го получават години напред. Като изплатят инвестицията ще получават почти безплатен ток".



Соларите са активни през деня, а фактът, че вятърът не е развит у нас, за да дава ток през нощта, изниква въпросът - какво е положението с батериите, които могат да оберат разликата?



"Ние имаме някои от най-големите батерии за съхраннение в Европа. Защо? Именно защото индустрията виждат потенциала в България да се направи краткосрочен бизнес модел за възползване от разликата между евтиния слънчев ток през деня и скъпата енергия през нощта. Това е навсякъде в Европа. Най-голямата такава система е в Ловеч и може да помага до 4 часа през нощта".