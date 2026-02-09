ЗАРЕЖДАНЕ...
Никола Бургазлиев пред съда: Ако мога да работя - всички изкарани пари ще давам на Марти
© Булфото
Както съобщихме Бургазлиев поиска от съда изменение на мярката му в по-лека - парична гаранция или “Домашен арест". Като свидетел на днешното заседание бе призована Светлана Димитрова - класен ръководител на несебърлията. “Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката пред съда. Тя подчерта, че в момента Бургазлиев е под самостоятелна форма на обучение и трябва да се яви на 19 изпита.
"Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор. Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти преди началото на заседанието адвокатът на Бругазлиев Галина Колева.
