Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Никола Богданов: Подобни промени трудно се прогнозират за дълъг период от време
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:59Коментари (0)51
© NOVA NEWS
Изкуственият интелект вече променя пазара на труда. В ИТ сферата, където преди беше достатъчно да знаеш програмиране, днес се изискват умения за работа с инструменти, базирани на изкуствен интелелект, адаптивност и непрекъснато учене. Уволнения и замразяване на нови назначения започват да се появяват, не само защото технологиите могат да заменят задачи, а защото ролите, които работеха с тези задачи, се трансформират. 

"Хората бяха наясно, че такава промяна ще има в даден момент, но тя трябва и по някакъв начин да се компенсира", каза Никола Богданов, експерт по бизнес трансформация в ефира на NOVA NEWS. Той обясни още, че подобни промени трудно се прогнозират за дълъг период от време, но е възможно и важно служителите и компаниите да инвестират в обновяване спрямо нуждите на пазара.

"Все повече ще има нужда човек да набляга върху развитието на собствените си умения и работи с нови инструменти, някои от които дори още не съществуват", смята експертът.

"Не трябва да се прави разлика между хората и ролите им, а да се акцентира върху уменията им. Например един софтуерен инженер може да се обвърже с множество задачи, въпреки профилирането на професията. Точно това профилиране е проблемът", каза Богой Богданов. По думите му ключът за развитие и спокойствие в кариерата на всеки специалист е в жеанието за непрекъснато усъвършенстване на уменията, а промените в бизнес културата, свързани с тези нововъведения са част от цялостен процес, към който всеки от нас може да се адаптира.

Още по темата: общо новини по темата: 72
01.10.2025 »
29.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
21.09.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Водна криза
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: