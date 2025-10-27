"Никога не е бил съдружник във фондацията": Мариан Бачев с първи коментар след скандала с Росен Белов

© Facebook Министърът на културата Мариан Бачев излезе с първи коментар след скандала с Росен Белов.



"Фокус" публикува цялата позиция без редакторска намеса:



Във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези:



Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър. За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни.







Научих от социалните мрежи, че кметът на район "Изгрев“ ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ "Николай Хайтов-1936“, в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката.



В подкрепа на дейността ни, родителите на децата написаха писмо до:



До д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев“



До Йордан Христов, Председател на НЧ "Николай Хайтов-1936"



До Лиляна Георгиева, Секретар на НЧ "Николай Хайтов-1936"



Относно:



Подкрепа за дейността на Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“



Уважаеми д-р Делян Георгиев,



Уважаеми г-н Йордан Христов,



Уважаема г-жо Лиляна Георгиева,



Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата.



Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост.



Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие.



В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността.



Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина.



Оставаме в готовност да изразим подкрепата си, да защитим Театралната работилница и интересите на децата си, ако това се налага, както с активни действия, така и с участия в медийни и всякакви други изяви.



Ако има необходимост от контакт с нас, моля не се колебайте да свържете с нас.



С уважение,



Родителите на децата от Театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт“:



Ирина Данаилова



Людмил Йорданов



Юлия Иванова



Чавдар Димитров



Татяна Павлова



Петър Петров



Славчо Ангелов



Елена Димитрова-Ангелова



Калина Петкова



Дона Стоянова



Силвия Стоянова



Цветелина Маринова



Д-р Станислава Рашева



Станислав Савов



Христина Буджанска



Борис Борисов



Борислав Капитанов



Елица Капитанова



Деница Новкова-Георгиева



Цанко и Валерия Драганови



Мария Пиронкова



Владимир Гудим



Валентин Благоев



Елена Белева



Димитър Йотов



Боряна Пенева



Радостина Александрова



Калина Ковачева



Венцислав Милков



Лиляна и Николай Иванови



Румяна Маргаритова



Димитър Маргаритов



Десислава Стоянова



Николай Митев



Смилена Николова



Дияна и Радослав Грънчарови



Иванка Кършева



Всичко останало е в ръцете на компетентните органи.