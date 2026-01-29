Ники Кънчев съобщи в емоционална публикация, че убитият на пътя край Телиш д-р Цветан Костадинов е лекувал и неговия баща.Със закъснение научавам сега, защото до късно снощи бях в режим "Снимки", че е убит в катастрофа доктор Цветан Костадинов от моя роден Червен бряг.Докторът пътувал за болница в Плавен, където работил последните години. На участъка "Пътят на смъртта" от Хумата до Дъбниците, някъде край Телиш, камион го помита. Това е приблизително същото място и участък, където убиха и малката Сияна.Много съм тъжен, загубихме един Достоен Българин. Лекар с отношение към всички около себе си, дълго време шеф на болницата в Червен бряг, лекувал е дори моя баща.Спечели си доверието на съгражданите и беше и кмет за няколко години.Бог да го прости!Тъжно, нелепо и огледало на България през 2026!