"Ние, потребителите" предупреди за незаконно начисляване на застраховка върху билети за различни събития

© Фокус Много често такса има за застраховка на билета. "Оказва се, че отметка за това е предварително сложена от търговеца, а по смисъла на потребителското законодателство потребителят е този, който трябва да сложи тика. Моето лично проучване показа, че тя е около 4% от цената на всеки един билет“, Това каза Габриела Руменова, основател на "Ние, потребителите“ в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



По смисъла на законодателството това се счита за нелоялна търговска практика, подчерта тя. "Защото се счита, че потребителят може да не обърне внимание, че този тик е поставен. Друг проблем с тази застраховка е, че тя не покрива едни от най-важните проблеми, които могат да възникнат при ползването на услугата, която си купуваме с билета“, отбеляза основателят на платформата "Ние, потребителите“



Таксата "Административно обслужване“, която се начислява при онлайн покупка на билет, се формира непрозрачно. "Ние не знаем на какво основание се начислява тази такса. Тя не се включва в билета, когато го купуваме на каса. Ако купуваме билети за чуждестранни събития, тази такса може да достигне до 18 лева, а когато купуваме за български, тогава таксата е 2 лева. Когато обаче в кошницата има билет за български и за чуждестранен артист, таксата остава по-високата“, поясни Руменова.



Затова съветът й е, когато избираме билет, да проучим всички условия, при които може да се купи, и тогава да изберем платформата, от която да го закупим. "Много често организаторите продават на няколко места“, допълни тя.



В случай че дадено събитие бъде отменено, организаторът е длъжен да възстанови сумата за закупения билет в рамките на 14 дни.



Купуването на хранителни добавки през онлайн магазини крие рискове, ако те не са специализирани и доказани, предупреди Габриела Руменова. Задължително продуктите трябва да имат съответните сертификати.