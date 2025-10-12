ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
По този повод Габриела Руменова, основател на "Ние, потребителите“, припомня някои от основните рискове при маските, костюмите и лакомствата, свързани с този празник.
"Добавяме и информация за конкретни наскоро забранени опасни продукти с такава тематика. Нощта на Вси светии набира все по-голяма популярност у нас, но с това растат и рисковете – както за безопасността, така и за портфейлите на клиентите", напомнят от "Ние, потребителите“.
Костюми и аксесоари
Празникът на страховитите маски и костюми излага потребителите на редица рискове. Лесно запалими материи – особено евтините синтетични тъкани – могат да се възпламенят от свещи, фенери или декоративни лампи. Някои бои и лепила, използвани за украси, маски или гримове, може да съдържат забранени токсични вещества и да причинят кожни алергии или дихателни проблеми.
Малки отделящи се части – копчета, пайети, пластмасови елементи – крият риск от задавяне при малки деца. Остри или неподходящи за тях аксесоари като мечове, тризъбци, диадеми с метални върхове могат да причинят травми. Маските с лоша вентилация или ограничена видимост увеличават риска от задушаване и падания.
Сред наскоро забранените продукти са:
Хелоуинска диадема с бранд Yo! Party и баркод 8445347816723 – с химически риск и опасност от задавяне заради лесно достъпното отделение за батерия.
Фенерче HAPPY HALLOWEEN (партида 240327, баркод 37601926160010) – също с риск при изваждане на батерията.
Шапка Fancy-dress costume с бранд Primark и баркод 5397323126261 – съдържа хром VI (до 0,19 mg/kg), който може да предизвика алергични реакции и дори да причини рак.
Украси и осветление
При декорацията избягвайте евтини електрически гирлянди, свещници или лампи без маркировка за безопасност – те крият риск от късо съединение и пожар. Свещи и фенери не бива да се поставят близо до завеси, хартиени украси или костюми, защото могат лесно да предизвикат запалване.
Храни и лакомства
При покупка на тематични сладки и напитки избягвайте продукти със съмнителен произход – без етикет и данни за производител, без указания за алергени или с декоративни неядливи елементи. Винаги проверявайте срока на годност и целостта на опаковката.
Онлайн и нелегитимна търговия
При покупки през интернет за Нощта на маските и тиквените фенери внимавайте за фалшиви онлайн магазини, измами с кражба на лични данни или плащания, както и за стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност. Проверявайте задължително дали има информация за произход, маркировка CE и инструкции на български език.
Без значение откъде пазарувате, не се доверявайте на послания от типа “Супер намаления“ – в повечето случаи те са подвеждащи. По закон намаление може да се обяви, само ако стоката е продавана поне 30 дни на предишната цена, а тематичните артикули обикновено се появяват на пазара едва седмици преди празника.
Halloween е повод за забавление, но и време за внимание. При масови събития спазвайте указанията на организаторите, избягвайте открит огън и не оставяйте децата без надзор. А по време на характерните за "Страшната нощ“ вечерни обиколки непълнолетните не бива да се движат без придружител, трябва да носят светлоотразителни елементи и да не приемат лакомства от непознати.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: