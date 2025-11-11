Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Ние, потребителите": Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
Автор: Цвети Христова 08:53Коментари (0)194
©
Ако сте от хората, които събират монетите от рестото си, трябва да знаете, че след 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане. Тогава, какво правим с всички тези стотинки?

От онлайн платформата “Ние, потребителите" дават няколко рационални идеи.

Публикуваме текста без редакторска намеса: "Можете да попитате в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ви — те често имат нужда от дребни за рестото.

Друг вариант е да се информирате дали в някой от близките до вас магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери. Преди да ги трансформирате в такъв талон обаче проверете какви са условията за пазаруване с него и преценете дали ви устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.

В БНБ пък можете да обмените монетите си за банкноти. Ако имате монети от купюри 1 и 2 стотинки или от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на обща стойност до 200 лв. и ги разделите предварително по купюри, няма да ви начислят никакви такси. В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 стотинки до 2 лева са на стойност над 200 лв., ще дължите 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1,00 лв. В случай че предадете неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.

А най-добре е още отсега да започнете да пазарувате с тях и поне на този етап да не събирате повече монети. Не чакайте последния момент! Съберете и обменете или оползотворете монетите си още сега! Всяка стотинка е от значение!".

Още по темата: общо новини по темата: 1672
10.11.2025 »
10.11.2025 »
10.11.2025 »
09.11.2025 »
08.11.2025 »
07.11.2025 »
предишна страница [ 1/279 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инна три пъти е извадила късмет, според директора на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров
Инна три пъти е извадила късмет, според директора на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров
12:05 / 10.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Клон на дърво падна в близост до заведение в Благоевград
Клон на дърво падна в близост до заведение в Благоевград
13:03 / 10.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:16 / 09.11.2025
Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
09:11 / 09.11.2025
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
11:16 / 09.11.2025
Актуални теми
Природни стихии
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
Експлозия на кола в Ню Делхи
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: