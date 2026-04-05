Когато търговец отправя покана за покупка на стоки или услуги на определена цена, той е длъжен да осигури разумно количество от тях за обявения период на кампанията и при предварително посочените условия. Това напомнят в специален подкаст епизод от онлайн платформата "Ние, потребителите“ по повод наближаващите Великденски празници, когато традиционно търговците рекламират широко най-търсените в тези дни стоки.

От там посочват, че неведнъж потребители споделят, че не успяват да направят планираните покупки на намалени цени, защото рекламираните стоки липсват в магазините. Търговците пък невинаги реагират адекватно – често дават неприемливи отговори като "стоката е изчерпана“, "свърши днес“, "имаше много малко бройки“ и не оказват на клиентите съдействието, което им се полага по закон.

"Ако търговецът не може да достави стоката в разумно количество за обявения период, няма обективни причини, не предлага решение и това се повтаря системно, можем да говорим за нелоялна търговска практика“, посочва авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова. И разяснява, че понятието "разумно количество“ от стоките в промоция не е фиксиран брой, а предпоставя търговецът да планира наличностите, като вземе предвид вида на стоката, мащаба на рекламата (национална телевизия, онлайн кампания, брошури и т.н.), размера на отстъпката и очаквания потребителски интерес. "Ако се рекламира масово и широко – не може да има символични 3-4 бройки“, подчертава Руменова.

В случай че включените в кампании за отстъпки продукти ги няма в обектите на търговеца, възможните решения са той да осигури същата стока в разумен срок или да предложи равностойна стока при същите условия, включително чрез друг търговец. "Ако ви бъде предложена алтернатива с цел единствено да се насърчи продажбата ѝ и тя е по-неизгодна за вас – просто откажете. Подайте писмена жалба до управителя на обекта, а при липса на съдействие – сигнал до Комисията за защита на потребителите“, съветват още от "Ние, потребителите“.

Важно е да документирате случая със снимки на рекламата, на етикетите, на липсата на стока.

Но защо тази практика е проблематична?

"Когато е умишлена, тя има конкретна користна цел - да привлече потребителя в търговския обект чрез силно намалена цена. А след това, при липса на промоционалната стока, да му бъде предложена алтернатива - сходен продукт с близка цена, но по-неизгодно съотношение цена-качество. И често тези алтернативи са поставени стратегически в близост до липсващия артикул. Това може да повлияе на икономическото поведение на потребителя и да накърни интересите му.“, коментира Габриела Руменова. Затова Законът за защита на потребителите квалифицира тези практики като нелоялни.

Контролът се осъществява от Комисия за защита на потребителите, но всеки отделен случай се разглежда индивидуално. При доказано нарушение може да бъде наложена санкция и издадена заповед за забрана за прилагане на практиката в бъдеще.