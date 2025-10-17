ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова
Нидал Алгафари не очаква значителни кадрови промени в близките месеци. "Аз съм почти убеден, че няма да има смени поне до Нова година – министри ще останат тези, които са. Под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова и дали БСП ще я подкрепи да остане“, смята политическият анализатор.
Георгиева допуска, че Пеевски ще получи достъп "през парадния вход“ в управлението, макар че формално условие за това е да се чува гласът на коалиционните партньори. Главният редактор на mediapool.bg допълни, че последните изявления подкрепят тази линия и че перспективата за кардинални смени е малко вероятна. "Не мисля, че ще видим министерски рокади до пролетта. Фокусът сега може да падне върху преразпределение на комисиите. Мисля, че постът "председател на Народното събрание" ще отиде при ГЕРБ, както и би трябвало да бъде“, твърди тя.
