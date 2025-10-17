Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова

© NOVA В третия пореден ден без парламентарна дейност премиерът Росен Желязков обяви на Изпълнителния комитет на ГЕРБ, че сега не е време за нови избори. Вместо това, управляващата партия възнамерява да проведе разговори с БСП и "Има такъв народ“ в понеделник, последвани от среща с партията на Делян Пеевски – "ДПС-Ново начало". Междувременно опозицията настоява за оставки и предсрочен вот. Ще има ли рокади в кабинета "Желязков" или отиваме на нови избори? В "Интервюто в Новините на NOVA" пиар експертът Нидал Алгафари и главният редактор на mediapool.bg Стояна Георгиева анализираха възможните сценарии и перспективите пред управляващата коалиция.



Нидал Алгафари не очаква значителни кадрови промени в близките месеци. "Аз съм почти убеден, че няма да има смени поне до Нова година – министри ще останат тези, които са. Под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова и дали БСП ще я подкрепи да остане“, смята политическият анализатор.



Георгиева допуска, че Пеевски ще получи достъп "през парадния вход“ в управлението, макар че формално условие за това е да се чува гласът на коалиционните партньори. Главният редактор на mediapool.bg допълни, че последните изявления подкрепят тази линия и че перспективата за кардинални смени е малко вероятна. "Не мисля, че ще видим министерски рокади до пролетта. Фокусът сега може да падне върху преразпределение на комисиите. Мисля, че постът "председател на Народното събрание" ще отиде при ГЕРБ, както и би трябвало да бъде“, твърди тя.