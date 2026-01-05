Политическият анализатор Нидал Алгафари използва социалната мрежа,за да сподели усещането си за съставянето на кабинет, научиЕто какво сподели той:Приятели, имам усещане, че предсрочни избори за Народно събрание тази година може и да няма.Усещането ми е, че ще състави министерски съвет с третия мандат и мандатоносителят ще предложи експерти без ярки политически личности, освен малък брой от коалицията на мандатоносителя.Също така част от усещането ми е, че ще бъде събрано мнозинство и чрез брой на народни представители и чрез игра с присъствието на по малобройна партия. Ще го направят защото инак са обречени животът на партията в Народното събрание да е приключил завинаги.Също така съм с усещането, че нова партия няма да се появи в скоро време, а това неминуемо води, при предсрочни избори, до резултат много близък до настоящия. Да, няма да влезе поне една партия в следващото Народно събрание и гласовете на нейните избиратели ще се преразпределят между онзи, които са прекрачили прага.Избори за президент ще има и там ще е голямата изненада. А тя ще е кои кандидати ще излязат на балотаж. Ще е много интересно!