Независимо от дохода, родителите на тези ученици могат да получат "еднократна инжекция" преди началото на учебната година
Автор: Десислава Томева 17:17
По-малко от месец остава до началото на новата учебна година. За семейство с дете тя е свързана с немалко разходи, които не всяко семейство лесно може да си позволи. Закупуването на учебните пособия и тетрадки, а и цялостната издръжка на едно дете също е значителен разход.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) към Министерството на труда и социалната политика вече приема заявления за отпускане на еднократната помощ за ученици за учебната 2025/2026 г. Право на помощта, която е в размер от 300 лв. и се отпуска независимо от дохода, имат семействата на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища. Тя се изплаща на два пъти по 150 лв. – за първия срок и в началото на втория срок.

В случай, че семействата на ученици от първи и осми клас желаят да получат помощта преди 15 септември, е необходимо при подаване на заявлението да приложат удостоверение от съответното училище, че децата са записани в него. Това се налага, тъй като при тях има предварително класиране и записване, данните за което са налични по служебен път най-рано на 5 октомври. За учениците във втори, трети и четвърти клас не се изисква такова удостоверение, тъй като те автоматично преминават в по-горен клас след успешно завършената предходна година. Крайният срок за подаване на заявленията е до 15 октомври 2025 г.

Заявленията могат да бъдат подадени лично на място в дирекциите "Социално подпомагане“, с лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път през портала на Министерството на електронното управление (МЕУ) e-gov – www.egov.bg/wps/portal. Достъпът до e-gov е възможен с персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт, както и с електронен подпис. През него могат да се заявят електронно 31 услуги, предоставяни от АСП. Те могат да бъдат открити в електронния портал на МЕУ, в секцията "Работа, пенсия, социално подпомагане“, рубрика "Социално подпомагане“.

За учебната 2024/2025 година еднократната помощ бе отпусната на 232 601 семейства за 251 167 ученици.

