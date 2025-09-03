Новини
Незаконното потребление на вода за последните три години надхвърля 115,574 млн. лева
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:39
©
За периода от 2022 до 2024 година са разкрити 2118 случая на кражби на вода у нас. Това става ясно от отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на депутатски въпрос.  

През 2022 г. са установени 616 незаконни присъединявания към водопреносната мрежа, като са съставени 562 протокола, а за 46 случая е сезирана прокуратурата. През следващата година кражбите на вода нарастват до 645, като за 73 е сезирана прокуратурата. През 2024 г. незаконните присъединявания към ВиК мрежата скачат до 853, а 81 от тях са дадени на прокурор.

Незаконното потребление на вода за последните три години надхвърля 115,574 млн. лева, като става въпрос за над 55,13 куб. метра вода. Само за 2024 г. щетите са за близо 42,3 млн. лева, като става въпрос за кражби на вода на близо 17,3 млн. куб метра.

Незаконни са всички присъединявания към ВиК мрежата, при които се създават условия за консумация на вода, която не се отчита от водомер и не се заплаща, пише pariteni.bg. Това е престъпление на чл. 234в от Наказателния кодекс, посочва министърът.

Той напомня, че проверки за незаконни връзки към ВиК мрежата се правят от ВиК операторите и местната власт. Когато се установи такова свързване, съответните отклонения се прекъсват, а подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без предварително уведомяване до заплащане на дължимата сума. Прави се протокол от представител на ВиК оператора, като трябва да има поне един свидетел.

