Нирвана съдържа наистина нашето чувство, усещането ни, състоянието, което изпитваме, когато пътуваме заедно. Затова и книгата, изпълнена с повече положителните емоции и търсения на неща, които да заредят човек с добро настроение, получава заглавието "Нирвана за нискотарифни пътешественици“. Наистина, където и да пътува човек, винаги може да открие скрити съкровища – нещо, което е непознато на Google, но също толкова прекрасно и завладяващо. Това разказа внажурналистът и писател Невяна Троянска."Любимата ми страна е Испания. Италия разбира се, където сме ходили няколко пъти на различни места. В Рим, в Милано, в Бергамо. Сицилия, която също е сред любимите ми места. Другият остров, Сардиния, където случихме на доста лошо време, но си тръгнахме оттам с много хубави спомени. Другите европейски страни са Чехия, Нидерландия. По-екзотичната дестинация е Занзибар, където пътувахме през 2021 година, точно когато беше пандемията и когато половин България се беше изнесла нататък, защото там нямаше противоепидемични мерки.“Впечатленията от различните дестинации журналистът споделя в пътеписи сайта си brat-bg.com, който е с туристическа насоченост. "Тази книга се роди като едно подпорие от вече готови разкази, но реших да добавя и към тях съвети, за да може всеки, който се изкуши, да предприеме такова пътешествие, да му е по-лесно да се го организира сам и да е наясно, че няма нищо страшно, ако човек поеме риска да тръгне сам на път.“Писателят споделя още, че не обича да пътува сама, а с някой, с когото да споделя впечатления, да разговаря и да преживяват нещата заедно. Книгата описва пътешествията на 5 приятелки, които сами организират пътуванията си, а пътеписите са обособени в три глави: "Европа без граници“, "Приключения между два атентата“ и "Пандемични пътешествия“, в които освен интересните случки и места, които са описани, има и практични съвети."Човек трябва да се настрои, че ще му трябва време, за да открие изгодните самолетни билети и добрите места за настаняване, а впоследствие да набележи забележителностите, които иска да види, да провери какви са цените, дали има отстъпки от входните такси, как да подбере местата и периода, в който да ги посети. Голяма част от забележителностите в Италия има дни в месеца, които са с безплатни посещения. Ако периодът на пътуването съвпада с този период, това е допълнителен бонус,“ разказа Троянска.