|Невиждано от години държавническо присъствие в Пловдив за Съединението
На събитието присъстваха президентът Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков, председателят на Народното събрание Наталия Киселова, вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министър на околната среда и водите Манол Генов, Атанас Запрянов - министър на отбраната, министърът на транспорта Гроздан Караджов, кметът на града под тепетата Костадин Димитров, областният управител Христина Янчева, официални лица и граждани.
Преди това денят започна с благодарствен молебен. Той бе отслужен от митрополит Николай в катедралния храм "Успение Богородично".
След молебена беше отдадена почит и на Гаврил Кръстевич, главен управител на Източна Румелия със столица Пловдив от Освобождението през 1978 г. до Съединението на България през 1885 г. Венци и цветя бяха положени пред неговия паметник, издигнат в двора на катедралния храм.
С цветя бе обкичен и барелефъг на майор Райчо Петров на площад "Римски стадион". Той е единствената жертва на 6 септември 1885 г., но и до днес в паметта на всеки пловдивчанин е закодиран споменът за "капитан Райчо".
От 19.00 часа на площад "Централен“ в Пловдив пред Военния клуб се проведе възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет "Родолюбие“.
В 19:45 часа в Регионален исторически музей, Зала "Съединение“ бе представена на документална изложба "Съединението и неговите личности“.
