Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!

© Продажбите на новите модели iPhone 17 стартираха на 19 септември, като по традиция пред магазините в България и по света се извиха дълги опашки. Феноменът се повтаря всяка година, въпреки че мнозина смятат цените за прекалено високи, а подобренията - минимални.



В социалните мрежи коментарите за цените в България веднага станаха вирусни. Например, новият iPhone Air струва 3340 лв. в България, докато в Германия цената му е 1190 евро (около 2330 лв.), а в САЩ - 999 долара (около 1830 лв.). В допълнение, в чужбина клиентите получават значителни отстъпки при връщане на стар модел. Потребители са възмутени от разликата и отбелязват, че "в по-бедните икономики си мега прецакан“.



Въпреки високите цени, опашките пред магазините на iSTYLE и търговските вериги не намаляват. Един от клиентите в София споделя, че обновява телефона си всяка година, защото Apple винаги добавя нещо ново.



Експерти от технологичния сектор коментират, че новите модели предлагат по-скоро еволюционни, отколкото революционни промени. iPhone 17 има леко увеличен дисплей с ProMotion и нов чип A19, докато най-голям интерес предизвиква iPhone Air, който е най-тънкият iPhone досега. Според критиците, тази характеристика е по-скоро естетическа, отколкото практична.



Психолози обясняват феномена с желанието за принадлежност към общност и показване на статус. Тази практика е част от внимателно изградената маркетингова стратегия на Apple за създаване на изкуствен дефицит и ажиотаж около продуктите.



За тези, които не са направили предварителна поръчка, чакането може да продължи със седмици. От българските мобилни оператори също съобщават за ограничени количества, което поддържа напрежението сред клиентите.



Независимо от критиките и цените, Apple отново успява да превърне пускането на нов продукт в социално събитие, генерирайки масова истерия.