Българската звезда в тенисимаше трудна година в Тура, изпъстрена от множество оттегляния поради контузии.Въпреки това първата ни ракета се нареди до най-добрите играчи в изключителна класация.Димитров е под номер 3 в класацията "Под напрежение" в Тура, веднага следТова подреждане се прави, вземайки предвид процента обръщане след точки за пробив, запазени точки за пробив, спечелени тайбрек-геймове и спечелени решителни сетове през годината.Димитров има в актива си рейтинг от 247.2 за изминалата кампания, с което изостава единствено на световните номер 1 и номер 2.Синер е на върха с рейтинг от 258.2, а Алкарас е втори с 252.8.Интересното е, че световният номер 3 в ранглистатае чак под номер 34 в тази класация, което е доказателство и за психическа неустойчивост в най-важните моменти от даден двубой.Легендатае 7-и в това отношение.