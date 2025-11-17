Григор Димитров имаше трудна година в Тура, изпъстрена от множество оттегляния поради контузии.
Въпреки това първата ни ракета се нареди до най-добрите играчи в изключителна класация.
Димитров е под номер 3 в класацията "Под напрежение" в Тура, веднага след Яник Синер и Карлос Алкарас, видя "Фокус".
Това подреждане се прави, вземайки предвид процента обръщане след точки за пробив, запазени точки за пробив, спечелени тайбрек-геймове и спечелени решителни сетове през годината.
Димитров има в актива си рейтинг от 247.2 за изминалата кампания, с което изостава единствено на световните номер 1 и номер 2.
Синер е на върха с рейтинг от 258.2, а Алкарас е втори с 252.8.
Интересното е, че световният номер 3 в ранглистата Александър Зверев е чак под номер 34 в тази класация, което е доказателство и за психическа неустойчивост в най-важните моменти от даден двубой.
Легендата Новак Джокович е 7-и в това отношение.
