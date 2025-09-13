Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен

© NOVA Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Според изданието Daily Mail българският курорт печели с ниски цени на храна, нощувки и полети, както и уникална природа, история. Рейтингът се основава на проучване на условията за плажуване и отдих на 20 популярни дестинации, сред които и Несебър.



Есента вече напомня за себе си, но не и на морския бряг. В Несебър обаче има резервации до края на октомври.



През последните няколко години се забелязва много сериозен ръст на туристи от Великобритания, но това не е само през септември и октомври. Специално при нас тази година имаше много сериозен ръст и през най-високия сезон, който е юли и август, което не е много типично за англичаните, тъй като е много топло за тях. Но те също търсят добър продукт на достъпна цена", подчерта пред NOVA мениджърът на хотел Александър Александров.



Потвърждават го и други хотелиери, които обясняват, че заедно със свои колеги-туроператори са направили добра реклама на страната ни във Великобритания



"Британците харесват нашето Черноморие и "Слънчев" бряг. Тук е моментът да развенчаем мита,че това са индивидуални туристи предимно за алкохолен туризъм.Напротив. Идват много британски семейства, многодетни, които наистина се чувстват добре тук", посочи хотелиерът Силвия Кьосева.



Според статистиката този година у нас почивка на море са заявили около 150 хиляди британски туристи.



"Има ръст. Някои казват 30%, което значи ,че имаме потенциал да растем все още и също така това значи, че колегите наистина се адаптират на този пазар", добави Кьосева.



А за да удовлетворят желанията на британските туристи – освен добра материална база, качествена храна и напитки – хотелиерите трябва да предлагат и развлечения.



"Имат и специфични изисквания,които са типични за тяхната култура.Специфичен тип забавления, най-вече вечерни такива,които ние предлагаме. Разнообразяваме ,но това са неща, които очакват и всички останали туристи", обясни Александров.



А британците, а и не само, освен туристическите услуги, предлагани в хотелите, избират за развлечение разходките в Несебър. Градът на Юнеско предлага неповторима атмосфера, пишат колегите от Daily Mail. Описват го като "перлата на Черно море" с плажове с бял пясък, качеството на услугите, както конкурентните цени. А всичко това потвърждават и почиващите в района на Несебър.



"Хотелът ми е прекрасен, Храната- вкусна. Плажът е невероятен. Това е първият ми път в България. Възхитен съм и ще се върна отново тук", сподели Тони.



"Хората са много дружелюбни. Цените са много привлекателни. Мисля, че тук е едно от най-евтините места в Европа. Ваканцията ни е прекрасна, чувстваме се добре. Тук е забележително", разказа Джонатън от Манчестър.



"Всичко много ми харесва - хората, магазините, цените са добри. Всичко е много добре организирано", добави Тони.



Това лято късната лятна ваканция ще продължи до 25 октомври, когато са последните чартърни полети от и към Бургас.