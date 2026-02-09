ЗАРЕЖДАНЕ...
Неразбориите с етикетите в някои магазини допълнително объркват клиентите
© ФОКУС
Свикнахме да внимаваме когато пазаруваме. Кога нарочно, кога заради незнание търговците нарушават правилата, а това ни обърква още повече.
Читател на ФОКУС ни изпрати снимки от магазин на една от веригите дрогерии у нас. /виж галерията/. На повечето етикети първо е изписана цената в евро, а до нея в лева. Дотук добре. Недоумение буди фактът защо на жълтите /явно промоционални/ етикети редът е обърнат- първо в лева, после в евро. Груба грешка е допусната и при зачеркването на старата цена. Стоят едни цифри, но валутата не е посочена.
Напълно логично е клиентът да се обърка. Това ме навява на въпроса дали двойното обозначаване ни помага или по-скоро ни пречи!?
