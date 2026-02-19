Надежда Нейнски пое поста министър на външните работи по време на официална церемония в МВнР днес.
В първото си изявление пред медиите при встъпването си в длъжност тя подчерта, че ще бъде гарантирана приемственост и стабилност във външната политика на България чрез последователно изпълнение на поетите международни ангажименти и защита на националните интереси. "България трябва да има последователна и активна външна политика, която да я прави предвидим партньор и да гарантира, че гласът ѝ се чува ясно във всички международни дебати“, заяви министър Нейнски.
Сред основните приоритети на своя екип министър Нейнски открои подготовката и организацията на вота в чужбина, особено в страните извън Европейския съюз, както и полагането на допълнителни усилия на финалната права по пътя на страната ни за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Към тях Надежда Нейнски добави като ключови и поддържането на активен диалог с партньорите от ЕС и НАТО, както и активното участие на България в процесите, свързани с регионалната стабилност и сигурност. "Последователната и ярка позиция на България по отношение на войната на Русия срещу Украйна е за нас не само въпрос на солидарност, на хуманизъм, а въпрос на български национален интерес“, изтъкна министър Нейнски и добави, че България като държава-членка на Европейския съюз ще бъде изключително активна в търсенето на решение за справедлив мир, който отчита интересите на Украйна, нейната независимост и териториална цялост.
Първият ни дипломат заяви още, че последователната ни политика на Балканите ще остане важен акцент в работата на ведомството. "Демократизацията на Западните Балкани, включително и в контекста на правата на човека, остава сериозен приоритет за България“, посочи тя и отбеляза, че страната ни ще продължи да подкрепя европейската перспектива на държавите от региона при спазване на принципа на собствените заслуги и покриване на критериите за членство.
В рамките на изявлението си пред медиите министър Нейнски представи и екипа, на който ще разчита по време на своя мандат, съобщиха от МВнР.
