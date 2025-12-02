Определена е датата за следващия национален протест. Той ще се проведе на 3.12 утре в 12 града у нас. Повод за вълната от протестни действия стана Бюджет 2026 г. Това става ясно от публикации в социалните мрежи, както и от онлайн формат за заявяване на присъствие.Демонстрациите ще започнат в 18 часа в София, Пловдив, Бургас, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Нова Загора, Добрич, Гоце Делчев, Велико Търново и Плевен.Това ще бъде третият протест срещу Бюджет 2026 г в столицата и вторият в останалите градове у нас.