ЗАРЕЖДАНЕ...
Недоволство не стихва: Протести срещу Бюджет 2026 и утре
©
Демонстрациите ще започнат в 18 часа в София, Пловдив, Бургас, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Нова Загора, Добрич, Гоце Делчев, Велико Търново и Плевен.
Това ще бъде третият протест срещу Бюджет 2026 г в столицата и вторият в останалите градове у нас.
Още по темата
/
Експерт по национална сигурност: Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация
20:58
Костадин Костадинов: Протестът е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние
19:58
Божанов за думите на Радев: Президентът повтори това, което ние казваме от месеци – управлението е скъсало връзката с гражданите
18:50
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:11
Председателят на БСК: Загърбете тяснопартийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората
17:10
Още от категорията
/
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
30.11
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.