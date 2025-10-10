Не трябва да се мързелува, безделието утре е голям грях

© Утре, 11 октомври, е празникът на Свети апостол Филип и на преп. Теофан, епископ Никейски, според православния календар. На този църковен празник задължително трябва да направите едно нещо в дома си. Ето какви са останалите традиции и забрани, свързани с него.



Какво трябва и не трябва да правите утре, 11 октомври?



Според народното поверие, на 11 октомври не бива да се мързелува: безделието се смята за голям грях, защото Свети Филип винаги е бил неуморен в работата си. Къщата трябва да се поддържа в ред - безредието носи загуби, включително финансови. Затова, ако домът ви е мръсен и неподреден, задължително го подредете и почистете на този ден.



Внимавайте с остри предмети, за да не се нараните. И всички планирани задачи е по-добре да се изпълнят на този ден, защото ако се отложат, ще станат много по-трудни за изпълнение или може изобщо да не бъдат изпълнени.



Към свети Теофан вярващите се обръщат в молитва с молба за укрепване на тялото и душата, както и за защита от всяко зло. Вярващите се обръщат към апостол Филип, когато са изправени пред трудни или объркващи житейски ситуации.



История на празника



Филип е бил родом от Витсаида, град на брега на Галилейското езеро. Той е един от първите ученици на Исус: Евангелието от Йоан (1:43–45) казва, че Исус лично го е призовал и той веднага Го е последвал. Известно е, че Филип е бил познат на апостол Натанаил (Вартоломей) и го е поканил при Христос: "Намерихме Този, за Когото писа Моисей в Закона и Пророците“ (Йоан 1:45).



Филип участвал в чудесата и ученията на Исус. В Йоан 6:5–7 той е споменат по време на чудотворното нахранване на петте хиляди души: Исус го попитал откъде да купи хляб за хората.



След Възнесението на Исус апостолите се разпръснали, за да проповядват Евангелието. Традиционно се смята, че Филип е проповядвал във Фригия, Финикия, Самария и вероятно в Гърция и Мала Азия. Мисионерската му дейност е била съсредоточена върху разпространението на християнството сред евреи и езичници. Според преданието Филип е извършил много чудеса, включително изцеление на болни и изгонване на демони. Филип е разпнат на кръст, оставайки верен на Христос докрай.



Свети монах Теофан, епископ Никейски е роден в Йерусалим в семейство на благочестиви християни. Заедно с по-големия си брат Теодор, известен като Теодор Надписник, той получава задълбочено образование, включително изучаване на философия. Търсейки по-дълбоко познание за Бога, братята постъпват в Лаврата на Свети Сава Осветени в Палестина, където дават монашески обети. По-късно Теофан е ръкоположен за презвитер.



По време на управлението на император Лъв V Арменец (813–820), който активно подкрепял иконоборческата ерес, Йерусалимският патриарх изпратил братята в Константинопол, за да защитават православното учение. Там те открито се обявили в защита на почитането на светите икони. В отговор на позицията им императорът наредил братята да бъдат бичувани и изпратени в изгнание. По-специално, на лицето на Теофан били написани обидни стихове с нажежени игли, което му дало прякора "Начертаният“.



След възстановяването на иконопочитанието през 843 г. Теофан се завръща от изгнание и е избран за епископ на Никея. Той активно допринася за развитието на църковната химнография, като написва около 150 канона, сред които се откроява канонът в защита на светите икони. Неговите произведения стават важна част от православния литургичен живот.