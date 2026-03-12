ЗАРЕЖДАНЕ...
Не спете до късно и не взимайте пари назаем днес!
Народни вярвания и забрани на 12 март
В народния календар празникът е свързан и с редица вярвания, които предупреждават за предпазливост в ежедневието.
Според традицията на този ден не бива да се вземат пари назаем, защото това може да донесе финансови трудности през годината.
Смята се също, че не е добре да се приемат подаръци без човек да даде нещо в замяна - дори символична монета като знак на благодарност.
Друго поверие гласи, че не бива да се спи до късно, защото това може да донесе лош късмет и неуспех през следващите месеци.
Според народните вярвания времето на този ден може да подскаже какво предстои през следващите месеци.
Ако мъглата се спусне ниско, се смята, че скоро ще настъпи слънчево и ясно време.
Появата на пъпки по върбата е знак за богата реколта през годината. Ако на 12 март вали дъжд, народните вярвания предсказват влажно и дъждовно лято.
Молитви за здраве, мъдрост и закрила
На този ден вярващите отправят молитви към свети Теофан за здраве, духовна защита и изцеление. Според традицията той помага и при тежки духовни изпитания.
Към свети Григорий хората се обръщат с молитви за знание и мъдрост. В народните вярвания той е покровител на държавниците и политиците, както и на всички мъже, които носят името Григорий.
