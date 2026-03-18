Много хора приемат влошаването на зрението като знак, че просто им трябват нови очила, и често си купуват такива от сергия или онлайн, без да минат на преглед при специалист. Това обаче може да бъде подвеждащо. Зад промяната в зрението невинаги стои само нуждата от диоптрична корекция – понякога тя е сигнал за очно заболяване.Един от примерите е глаукомата – заболяване, което често протича без симптоми и се открива едва в по-напреднал стадий.По повод 12 март – Световния ден за борба с глаукомата от УМБАЛ "Лозенец" разговарят с д-р Инджов, началник на Отделението по очни болести към лечебното заведение за рисковете от самолечение при проблеми със зрението, за опасностите от използването на очила без преглед при специалист и за ролята на профилактичните очни прегледи в ранното откриване на очни заболявания.Купуването на очила без преглед при специалист крие няколко риска. На първо място, диоптрите може да не са подходящи за конкретния човек. Това може да доведе до напрежение в очите, главоболие, замайване и дискомфорт. По-важното е, че когато човек сам си "предписва“ очила, той пропуска възможността да бъде прегледан от специалист и да се установи дали зад оплакванията не стои очно заболяване.Да, много често неправилно подбраните очила причиняват главоболие, напрежение в очите, двойно виждане или бърза умора при четене и работа пред компютър. Понякога хората дори не осъзнават, че причината е именно в неподходящите очила.Да, това е напълно възможно. Влошеното зрение не винаги означава, че човек има нужда от нов диоптър. Понякога причината може да бъде заболяване на окото – например глаукома, катаракта или заболяване на ретината. Затова е важно всяка промяна в зрението да бъде оценена от офталмолог.Някои от заболяванията, които могат да останат неразпознати без преглед, са глаукома, катаракта, макулна дегенерация и различни заболявания на ретината. Много от тях в началото протичат без сериозни симптоми.Глаукомата е заболяване, при което постепенно се уврежда зрителният нерв. Това увреждане е необратимо. Проблемът е, че заболяването често протича без симптоми и човек може дълго време да не разбере, че губи част от зрението си. Първоначално започва отпадане на зони в периферното зрение. Когато процесът доведе до намаляване на зрителната острота, заболяването вече е силно напреднало и настъпилото увреждане не може да бъде възстановено. Целта днес е чрез профилактика и лечение да не се допуска пациентът да стигне до тази тежка фаза.В повечето случаи глаукомата няма изразени симптоми в началото. Понякога може да се появи леко замъглено зрение или намалено периферно зрение, но тези промени често остават незабелязани. Именно затова профилактичните прегледи са толкова важни.По-висок риск имат хората над 40 години, както и тези с фамилна обремененост. Основен рисков фактор за появата и прогресията на глаукомата е високото вътреочно налягане. Повишен риск има и при хора с диабет и други съдови заболявания.При профилактичния очен преглед се измерват зрителната острота и вътреочното налягане, извършва се оглед на очното дъно и се оценява състоянието на зрителния нерв. При съмнение се назначават и допълнителни изследвания. Обикновено се препоръчва профилактичен преглед поне веднъж годишно, особено при хора над 40 години и при такива с близки роднини с глаукома.Готовите очила могат временно да помогнат при четене, но те не са индивидуално съобразени със зрението на конкретния човек. Затова не бива да заменят прегледа при специалист.Продължителната работа пред екран води до умора на очите, сухота и дискомфорт. Добре е да се правят редовни почивки и да се спазва правилото 20-20-20 – на всеки 20 минути да се гледа в далечината, на разстояние поне 6 метра, за около 20 секунди.Замъглено зрение, двойно виждане, болка в очите, внезапна промяна в зрението, както и появата на светкавици, тъмни петна или плаващи точки са сигнали, които изискват консултация със специалист.Най-важното е да не се пренебрегват профилактичните прегледи. Дори когато човек няма оплаквания, редовният очен преглед може да помогне за ранното откриване на заболявания и за навременното им лечение, преди да доведат до трайно увреждане на зрението и влошаване на качеството на живот.Специалистите напомнят, че редовните профилактични прегледи при офталмолог са най-сигурният начин очните заболявания да бъдат открити навреме. При глаукомата ранната диагностика е от ключово значение, защото увреждането на зрителния нерв е необратимо. Именно затова при всяка промяна в зрението е важно да се потърси консултация със специалист, вместо да се разчита на очила, закупени без медицински преглед.Специалистите предупреждават, че очила, закупени от сергии, онлайн платформи или социални мрежи, често не са съобразени с индивидуалните особености на зрението. Те могат да нямат необходимата UV защита или поляризация и не могат да заменят очния преглед при специалист."Зрението е твърде ценно, за да го поверяваме на случайно избрани очила.“