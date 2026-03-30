Румен Радев в социалните мрежи по повод новината, че България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор.
"С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ППДБ Конституцията е празна дума", написа Радев.
