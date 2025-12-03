ЗАРЕЖДАНЕ...
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
©
Те осъдиха опитите за провокации и насаждане на омраза и етническо напрежение, на които стават свидетели особено в последните дни. Освен това изразяват и своята благодарност към Делян Пеевски за това, че не допуска българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни - българи, турци, помаци, милети, роми.
“Ние всички сме граждани на Република България и стоим зад принципите на равноправието и единството. Категорично заявяваме своята готовност да защитаваме правовия ред в държавата с всички демократични средства", казва се в декларациите, залели социалните мрежи и споделяни от хиляди последователи.
Още от категорията
/
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
21:32
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
20:38
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
20:12
АПИ предлага алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция заради проблемите при ГП "Промахон"
20:12
Георги Георгиев се видя с Лаура Кьовеши: Говориха си за разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС
18:52
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:11
Изтеглят Бюджет 2026
13:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.