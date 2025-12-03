Сподели close
“Не на омразата" и пълна подкрепа за лидера на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО изразиха в свои декларации стотици структури, активисти и кметове на ДПС, съобщават от пресцентъра на партията.

Те осъдиха опитите за провокации и насаждане на омраза и етническо напрежение, на които стават свидетели особено в последните дни. Освен това изразяват и своята благодарност към Делян Пеевски за това, че не допуска българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни - българи, турци, помаци, милети, роми.

“Ние всички сме граждани на Република България и стоим зад принципите на равноправието и единството. Категорично заявяваме своята готовност да защитаваме правовия ред в държавата с всички демократични средства", казва се в декларациите, залели социалните мрежи и споделяни от хиляди последователи.