Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм

© Лятото вече е зад гърба ни, а мислите за зимата започват да ни преследват – планове за снежни ваканции, уютни хижи и дълги спускания по белите писти. Но климатичните промени имат други идеи. Въпреки мечтите за идеален сняг, повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм в Европа.



Изследвания показват, че ако глобалното затопляне достигне 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, повече от половината от 2200-те европейски ски курорта ще се сблъскат със значителен недостиг на сняг, твърдят учените. Курортите на по-ниски надморски височини, особено в Пиренеите и централната част на Алпите, са най-застрашени. При по-екстремно затопляне от 4 градуса почти всички курорти ще имат проблеми със снежната покривка, пише “Фокус“.



Много от курортите разчитат на изкуствено заснежаване, но това не е панацея – процесът е скъп, изисква голямо количество вода и енергия и допринася за въглеродните емисии. Някои иновативни курорти вече използват технологии за съхранение на сняг – например специални матраци, които запазват снега през пролетта и осигуряват по-добри условия в началото на сезона.



Какво правят българските курорти?



Инвестиции в инфраструктура: Курортите като Банско, Боровец и Пампорово инвестират в модерни съоръжения и системи за изкуствено заснежаване, за да удължат сезона.



Разнообразяване на предлагането: Разработват се нови дейности като зимни турове, сноушинг и планински пешеходни маршрути, които не зависят от наличието на сняг.



Устойчиво развитие: Някои курорти започват да прилагат устойчиви практики, като използване на възобновяеми източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии.



В крайна сметка, бъдещето на ски туризма ще зависи от комбинация от адаптация, иновации и глобални усилия за ограничаване на климатичните промени, заключава "Фокус“. Ако не предприемем стъпки, нашите планове за снежни ваканции могат да останат само красиви спомени от миналото.



