Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
Автор: Десислава Томева 13:59Коментари (0)47
©
Лятото вече е зад гърба ни, а мислите за зимата започват да ни преследват – планове за снежни ваканции, уютни хижи и дълги спускания по белите писти. Но климатичните промени имат други идеи. Въпреки мечтите за идеален сняг, повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм в Европа.

Изследвания показват, че ако глобалното затопляне достигне 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, повече от половината от 2200-те европейски ски курорта ще се сблъскат със значителен недостиг на сняг, твърдят учените. Курортите на по-ниски надморски височини, особено в Пиренеите и централната част на Алпите, са най-застрашени. При по-екстремно затопляне от 4 градуса почти всички курорти ще имат проблеми със снежната покривка, пише “Фокус“.

Много от курортите разчитат на изкуствено заснежаване, но това не е панацея – процесът е скъп, изисква голямо количество вода и енергия и допринася за въглеродните емисии. Някои иновативни курорти вече използват технологии за съхранение на сняг – например специални матраци, които запазват снега през пролетта и осигуряват по-добри условия в началото на сезона.

Какво правят българските курорти?

Инвестиции в инфраструктура: Курортите като Банско, Боровец и Пампорово инвестират в модерни съоръжения и системи за изкуствено заснежаване, за да удължат сезона.

Разнообразяване на предлагането: Разработват се нови дейности като зимни турове, сноушинг и планински пешеходни маршрути, които не зависят от наличието на сняг.

Устойчиво развитие: Някои курорти започват да прилагат устойчиви практики, като използване на възобновяеми източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии.

В крайна сметка, бъдещето на ски туризма ще зависи от комбинация от адаптация, иновации и глобални усилия за ограничаване на климатичните промени, заключава "Фокус“. Ако не предприемем стъпки, нашите планове за снежни ваканции могат да останат само красиви спомени от миналото.


Още по темата: общо новини по темата: 6
22.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
17.09.2025 »
11.09.2025 »
07.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Актуални теми
Моторни спортове
Поскъпване на хранителните продукти
Отбелязване на Деня на Независимостта
Серия от трусове в Турция
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: