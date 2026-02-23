Мира Йосифова е назначена за заместник-министър на иновации и растежа. Това съобщиха от Министерството.Мира Йосифова е утвърден експерт с близо 20-годишен професионален опит в държавната администрация, с последователна кариера в областта на стратегическото планиране, управлението на европейски програми и разработването на публични политики.От май 2023 г. е директор на дирекция "Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа, където ръководи процесите по изграждане и прилагане на националната иновационна политика и инструменти за подкрепа на бизнеса и технологичното развитие.Професионалният ѝ път включва ръководни и експертни позиции в Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси и Министерството на културата, където участва активно в програмирането и координацията на ключови национални и европейски политики.