|Наталия Киселова за оставката си: Въпросът винаги стои на масата
На въпроса "Смятате ли, че можете да бъдете сменена" Киселова отговори: "Това е въпрос, който винаги стои на масата. Аз искам да благодаря на всички партии от "БСП-Обединена левица" за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена".
"Още миналата година по това време, когато минаха изборите, беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е така. Въпрос на компромиси и разговори е. Не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно", каза още тя.
По думите й разговорите в парламентарната група на БСП ще продължат. "Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалиция ""БСП-Обединена левица" следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, да вземе решение".
