Наталия Киселова за оставката си: Въпросът винаги стои на масата

© Стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна партия, но и на онези, които са поели съвместно участие в управлението. Мисля, че след като имаше разговори, предстои председателите на групите вече да седнат на масата на преговорите. Това заяви председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".



На въпроса "Смятате ли, че можете да бъдете сменена" Киселова отговори: "Това е въпрос, който винаги стои на масата. Аз искам да благодаря на всички партии от "БСП-Обединена левица" за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена".



"Още миналата година по това време, когато минаха изборите, беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е така. Въпрос на компромиси и разговори е. Не мисля, че е по-различно, откакто е било миналата година. Винаги е трудно", каза още тя.



По думите й разговорите в парламентарната група на БСП ще продължат. "Разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалиция ""БСП-Обединена левица" следващата седмица, след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС, да вземе решение".